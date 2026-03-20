W czerwcu ma być podpisana umowa na modernizację holu w gmachu głównym biblioteki Norwida w Zielonej Górze. Parter zmieni się diametralnie i zyska nowe funkcjonalności. Mówił o nich w Radiu Zielona Góra dyrektor książnicy dr Andrzej Buck:

Remontu doczeka się także biblioteczne patio. Do tej pory ta przestrzeń była wykorzystywana przy sprzyjającej pogodzie. Teraz będzie miała dach:

Przypomnijmy, że w bibliotece Norwida trwają prace związane z instalacją paneli fotowoltaicznych, a później pompy ciepła oraz magazynów energii, które pozwolą przekształcić obiekt w budynek zeroemisyjny. Dr Andrzej Buck był gościem Rozmowy o 9.00.