W Centrum Usług Społecznych w Żaganiu zorganizowano warsztaty przedświątecznego rękodzieła. Dojrzali mieszkańcy zrzeszeni w Domu Aktywnego Seniora wykonywali ozdoby na wielkanocny stół oraz palmy. Część ze stroików uczestnicy cyklicznych spotkań przekażą do miejskich instytucji.

Zajęcia odbywają się regularnie od poniedziałku do piątku pod okiem instruktora z placówki. Tematyka zmienia się w zależności od kalendarza świąt i przypadających wydarzeń. Tym razem podopieczni wspólnie tworzyli świąteczne kompozycje, które zagoszczą niebawem na stołach. Jak podkreślają sami rękodzielnicy takie działania w grupie jest dla nich ważne. – Nie dość, ze dobrze się bawimy, robimy coś kreatywnego, to jeszcze jesteśmy ze sobą i nie siedzimy w pustym mieszkaniu. Idą święta, a to czas radości, więc razem dobrze spędzamy czas – zaznaczają żagańscy seniorzy: