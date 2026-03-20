Burmistrz Iłowej oraz nauczyciele ze Szkoły Podstawowej imienia Lotników Alianckich zapraszają na jutrzejszy jubileusz. Placówka obchodzić będzie 80 lat funkcjonowania oraz dwudziestolecie nadania patronatu.

Z okazji obu rocznic na terenie szkoły zaplanowano uroczystą akademię. – Mamy powody do dumy, bo szkolne mury opuściło wielu zdolnych uczniów. Kształceniem pokoleń profesjonalnie zajmowała się i nadal to czyni kadra pedagogiczna. Jutro spotkamy się także z tymi, którzy odeszli na zasłużone emerytury i powspominamy świetność placówki – mówi burmistrz Paweł Lichtański:

Początek jubileuszowego wydarzenia w Iłowej godzina 11.00.