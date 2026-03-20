Piłkarze ręczni Olimpu AZS UZ w meczu I ligi grupy B jutro o godzinie 16 podejmą lokalnego rywala Zew Świebodzin.

Akademicy zajmują czwarte miejsce w ligowej tabeli i mają na koncie 36 punktów. Ich sobotni rywal jest na piątym miejscu i ma dwa punkty mniej, ale i jedno zaległe spotkanie. W drużynie gospodarzy zabraknie kadrowiczów Szymona Jeżowskiego i Mikołaja Piotrowskiego. O szansach AZS-u mówi kapitan drużyny Hubert Kamiński:

Trener Zewu Mariusz Kwiatkowski uważa, że w derbowym spotkaniu w Zielonej Gorze, nie ma faworyta. Świebodzinianie podobnie jak AZS, zagrają bez kilku czołowych zawodników – mówi szkoleniowiec Zewu: