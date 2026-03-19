Wszystko jest już gotowe. Wystarczy decyzja o przyznaniu pieniędzy i inwestycja może ruszyć.

Decyzja o marszałkowskim dofinansowaniu rewitalizacji Schodów Donikąd miała zapaść na przełomie lutego i marca. Tak się jednak nie stało. – Miasto czeka na informacje z Zielonej Góry i zapewnia, że jest gotowe na przystąpienie do prac – mówił dziś wiceprezydent Gorzowa Jacek Szymankiewicz:

Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie rewitalizacji schodów w wysokości 25 mln, bo projekt zakłada też m.in. przebudowę odcinka ul. Drzymały, toalet, budowę półpodziemnych śmietników. Koszt rewitalizacji schodów ma wynieść ok. 30 mln zł.