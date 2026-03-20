Pogadanki, szkolenia i turnieje to wszystko zapewnia mieszkańcom gminy Nowa Sól dziś i jutro Fundacja Pawła Zagumnego. Były reprezentant Polki w siatkówce, po zakończeniu kariery, jeździ od czterech lat po kraju propagując sport i zdrowy styl życia. Dziś przyjął zaproszenie do szkoły w Przyborowie

– Sport musi być obecny w czasie dorastania dzieci i młodzieży – mówi Sylwester Buczyński, dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Przyborowie.

Paula Kołpaczek, jedna z uczennic, zadowolona jest z wizyt gwiazd w placówce.

W przeszłości szkołę w Przyborowie odwiedzili Monika Pyrek, Cezary Trybański i Józef Młynarczyk, a w kwietniu będzie Otylia Jędrzejczak.