Na ścianie Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzowie znalazł się defibrylator AED. To urządzenie, które za pomocą poleceń głosowych instruuje krok po kroku jak należy przeprowadzić proces defibrylacji. „To dobrze, że sprzęt znalazł się właśnie u nas” mówi Iwona Buchmiet, dyrektor „jedynki”.

O tym, ze urządzenie jest potrzebne mówią także sami uczniowie. „Z jego pomocą można uratować komuś życie” przyznają Krzysiek i Sasza.

Podobne defibrylatory są dostępne m.in. przy ul. Teatralnej, Targowej, Żwirowej, Podmiejskiej 20 oraz w okolicy Akademii im. Jakuba z Paradyża (budynek nr 5), MCK i Filharmonii Gorzowskiej.