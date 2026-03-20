Gozdnicki Dom Kultury zaprasza na dzisiejsze warsztaty malarskie oraz koncert na powitanie wiosny. Oba wydarzenia odbędą się w sali widowiskowej placówki przy ulicy Ceramików. Wstęp jest wolny.

Na chcących odkryć własne malarskie talenty czekają przygotowane sztalugi i farby. – Wszystko jest przygotowane. Wyglądamy z utęsknieniem wiosny, więc obrazy będą inspirowane naturą. Chcemy także przywołać tę porę roku muzyką, stąd również koncert, na który serdecznie zapraszamy – mówi dyrektorka domu kultury Paulina Sobieszkoda:

Początek spotkania godzina 16.00.