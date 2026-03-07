Gozdnicki Dom Kultury oraz Budowlani Dart’s zapraszają mężczyzn z terenu miejscowości na 3 otwarty turniej w steel darta. Kolejne spotkanie pod nazwą „Męska gra” z okazji Dnia Mężczyzny zaplanowano we wtorek. Będzie to darmowy trening w darta dla wszystkich chętnych.

Organizatorzy czekają na panów w każdym wieku. – Oprócz samego rzucania do tarczy mamy też niespodzianki. Zachęcamy do spotkania i spędzenia z nami czasu. Dzisiejsza rywalizacja rusza o godzinie trzynastej. We wtorek zaś dalsze atrakcje w naszym obiekcie – mówi dyrektorka domu kultury Paulina Sobieszkoda:

Początek dzisiejszego turnieju godzina 13.00, a wtorkowa impreza startuje o godzinie 17.00.