Zakończył się kolejny remont pomieszczeń i korytarza w Gozdnickim Domu Kultury. W odnowienie przestrzeni w obiekcie zaangażowali się wolontariusze oraz pracownicy placówki. Koszt prac to 17 tysięcy złotych.

Odświeżona została między innymi galeria. – Rozjaśniamy miejsce spotkań mieszkańców. Zależy nam na tym, aby Gozdniczanie czuli się tutaj dobrze. Organizujemy wiele imprez, a nowa aranżacja wnętrz na pewno dodatkowo przyciągnie – mówi dyrektorka Paulina Sobieszkoda:

Pieniądze na remont pochodziły z gminnej kasy.