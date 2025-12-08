Sztab 7080 w Gozdnicy dołącza do grona miejscowości zaangażowanych w 34 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gozdnicki Dom Kultury czeka na wolontariuszy chętnych do udziału w akcji .

Placówka ponownie weźmie udział w kwestowaniu w szczytnym celu. – Gozdniczanie mają wielkie serca, więc na pewno chcących uczestniczyć w wolontariacie znajdzie się wielu. Czekamy na zgłoszenia. Mamy ograniczoną ilość miejsc, więc warto się spieszyć. O bezpieczeństwo podczas wydarzenia będą dbali strażacy ochotnicy. Będzie także specjalny bieg. Aby pokonać trasę wiodącą ulicami miasta wystarczy wrzucić do puszki – mówi dyrektorka placówki Paulina Sobieszkoda:

Tegoroczny finał akcji WOŚP odbędzie się 25 stycznia.