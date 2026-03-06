Gozdnicki Dom Kultury zaprasza na gminny Dzień Kobiet i Mężczyzn. Wydarzenie zaplanowano na jutro w sali widowiskowej placówki. Organizatorzy przygotowali kilka ciekawych propozycji. Wstęp jest wolny.

Sobotnie popołudnie upłynie pod znakiem muzyki i tańca. – Zachęcamy do celebrowania święta razem z nami. Będzie między innymi pokaz tańca orientalnego, koncert i poczęstunek przygotowany przez nasze gospodynie – mówi dyrektorka domu kultury Paulina Sobieszkoda:

– Dzień później będzie także odrobina magii. Emocje, dobra zabawa i zaskoczenie gwarantowane – zaznacza organizatorka eventów:

Więcej na temat marcowych wydarzeń znaleźć można w mediach społecznościowych Gozdnickiego Domu Kultury.