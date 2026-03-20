Cukier, konserwy czy kawa – to produkty, które potrzebują podopieczni Polskiego Czerwonego Krzyża. W pomoc włączyli się studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy prowadzą zbiórkę niezbędnych artykułów spożywczych. Wydarzenie koordynuje Akademickie Koło PCK.

Produkty można dostarczać do dwóch placówek – mówi Małgorzata Włodarczyk, rzecznik prasowy Uniwersytetu Zielonogórskiego:

Zbiórka żywności będzie prowadzona do 26 marca. Wszystkie zebrane produkty trafią do podopiecznych Polskiego Czerwonego Krzyża.