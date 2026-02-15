Od jutra w Lubuskiem rozpoczynają się zimowe ferie. Gozdnicki Dom Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna zapraszają dzieci i młodzież do spotkań w placówce. Organizatorzy przygotowali na czas odpoczynku od nauki wiele propozycji.

Pierwsze z zaplanowanych zajęć ruszają już w poniedziałek. – Zapraszamy do udziału w zabawach i warsztatach, które potrwają do piątku. Uczestnicy podzieleni zostaną na piętnastoosobowe grupy, bo tak najlepiej się pracuje. Zapowiada się sporo ciekawych doświadczeń. Warto być przez ten tydzień z nami – mówi Paulina Sobieszkoda dyrektorka domu kultury:

Więcej na temat oferty zimowych ferii znaleźć można w mediach społecznościowych placówki.