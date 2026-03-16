Za nami marcowa sesja sejmiku województwa lubuskiego. Dyskusję zdominował temat domniemanych nieprawidłowości finansowych w Lubuskim Teatrze, którym od paru tygodni przygląda się prokuratura.
Opozycyjny klub Prawa i Sprawiedliwości zarzuca władzom województwa udział w matactwie poprzez niewystarczający nadzór. Radna Małgorzata Gośniowska-Kola twierdzi, że zarząd województwa stara się zamieść sprawę pod dywan:
Zarzuty opozycji odpierał marszałek Sebastian Ciemnoczołowski. Wyjaśniał, że zarząd czeka na wyniki kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz postępowania sądowego:
Dyrektor Lubuskiego Teatru Robert Czechowski złożył już rezygnację ze stanowiska z końcem obecnego sezonu artystycznego. Jak tłumaczył, liczy, że do tego czasu oczyści się z zarzutów o nieprawidłowości finansowe.
