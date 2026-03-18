Donald Trump grozi wyjściem USA z NATO. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że rozważa taki scenariusz, po tym jak większość państw sojuszniczych odmówiła udziału w amerykańskiej operacji militarnej przeciwko Iranowi.

Wiceminister obrony Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej mówi, że to nie pierwsza taka sugestia.

Janusz Kowalski z PiS uważa, że Stany Zjednoczone pod rządami Donalda Trumpa nie wyjdą z NATO.

Donald Trump powiedział, że USA nie mogą liczyć na wsparcie sojuszników, mimo że od lat gwarantują bezpieczeństwo innym krajom. Zgodnie z amerykańską konstytucją traktaty międzynarodowe są zawierane przez prezydenta za zgodą Senatu. Nie mówi ona natomiast wprost, kto i w jaki sposób może je wypowiedzieć.