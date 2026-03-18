Ponad 230 prac zostało zgłoszonych do konkursu plastycznego ph. „SOR – nie zabieraj czasu. Tu ratuje się życie”, organizowanego przez lubuski oddział NFZ. Dzisiaj odbyło się podsumowanie konkursu, podczas którego wręczono wyróżnienia 6 laureatom. Prace były wykonane różną techniką, m.in. kredkami, farbami i wycinkami.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas VI I VIII szkoły podstawowej:

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest przeznaczony dla osób wymagających nagłej interwencji medycznej, o czym mówi dr Edward Jakubowski, dyrektor lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia:

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem Lubuszan – dodaje Alicja Cygańska z oddziału NFZ:

Podsumowanie konkursu odbyło się w Regionalnym Centrum Animacji Kultury.