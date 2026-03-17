Prezydent USA Donald Trump zapowiedział we wtorek (17 marca), że „wkrótce zrobi coś z Kubą”. Sekretarz stanu Marco Rubio ze swej strony zaznaczył, że władzę na wyspie muszą przejąć „nowi ludzie”.

Kuba w tej chwili jest w bardzo złej kondycji. Rozmawiają z Markiem i wkrótce zrobimy coś z Kubą

– powiedział Trump, pytany o swoje plany względem Kuby podczas spotkania z premierem Irlandii Michealem Martinem.

Wywołany przez Trumpa, Rubio, którego rodzice wyemigrowali z Kuby, powiedział, że władze reżimu w Hawanie mają przed sobą „wielkie decyzje” do podjęcia. Zaznaczył, że ewentualne zniesienie embarga z wyspy zależy od zmian politycznych i że musi dokonać się zmiana władz.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Sedno sprawy jest takie, że ich gospodarka nie działa. To gospodarka niefunkcjonalna (…) To, co mają, przetrwało dzięki dotacjom ze Związku Radzieckiego, a teraz – z Wenezueli. Nie otrzymują już dotacji, więc mają poważne kłopoty, a ludzie u władzy nie wiedzą, jak to naprawić, więc muszą mieć nowych ludzi u władzy

– powiedział szef dyplomacji USA.

To już kolejna zapowiedź dążenia do zmiany reżimu na Kubie. Nie dalej jak w poniedziałek prezydent Trump wyznał, że „uważa, że będzie miał zaszczyt wzięcia Kuby”.

Dalsza część tekstu pod grafiką

Mogę ją wyzwolić, wziąć (…), myślę, że mogę z nią zrobić, co chcę

– powiedział prezydent.

Słowa te padły w obliczu blackoutów i pogarszającej się sytuacji humanitarnej na wyspie. Według „New York Timesa”, Rubio chce ustąpienia prezydenta Kuby Miguela Canela-Diaza. Strategia USA ma być podobna do tej z Wenezueli, w której władze przejąłby ktoś mający umocowanie w dotychczasowym reżimie. Sekretarz stanu prowadził rozmowy z wnukiem byłego prezydenta Raula Castro, Raulem Guillermo Rodriguezem Castro.