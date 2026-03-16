Szefowa unijnej dyplomacji negatywnie o zniesieniu przez USA sankcji na ropę załadowaną na tankowce. Kaja Kallas podkreśliła, że trzeba zwiększać presję na Moskwę, a nie łagodzić sankcje.

Wojna rozpętana przez Rosję na Ukrainie to jeden z głównych tematów spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów Wspólnoty w Brukseli.

Szefowa unijnej dyplomacji powiedziała przed spotkaniem, że Rosję trzeba zmusić do negocjacji o zakończeniu wojny.

Złagodzenie przez USA sankcji na ropę z Rosji jest niebezpiecznym precedensem, ponieważ powinniśmy robić wszystko, by Rosja miała mniej pieniędzy na prowadzenie wojny. Rosja pokazała, że tak naprawdę nie chce negocjować i w rzeczywistości nasila ataki na Ukrainę. Powinniśmy przyjąć dwudziesty pakiet sankcji, który uderzy we flotę cieni, i zgodzić się na pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro. To wszystko jest bardzo ważne

– powiedziała szefowa unijnej dyplomacji.

Zaostrzenie sankcji na Rosję i pożyczkę dla Ukrainy blokują obecnie Węgry.