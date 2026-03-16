Szef polskiej dyplomacji reaguje na groźby Donalda Trumpa pod adresem NATO. Prezydent USA powiedział, że jeśli państwa Sojuszu nie włączą się w działania zmierzające do odblokowania cieśniny, NATO musi liczyć się z konsekwencjami.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział, że kiedy tylko do kwatery głównej wpłynie prośba Stanów Zjednoczonych o ochronę cieśniny, to sojusznicy ją rozważą:

Cieśninę Ormuz blokuje Iran w reakcji na amerykańsko-izraelskie ataki. Szef MSZ-tu przypomniał, że prezydent Nawrocki wykluczył udział polskich żołnierzy w operacji na Bliskim Wschodzie.