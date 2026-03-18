Mieszkańcy Przyborowa i okolic będą mieli możliwość spotkania z Pawłem Zagumnym. Siatkarz z Jasła, 100-krotny reprezentant Polski i wielokrotny olimpijczyk będzie w miejscowej szkole w najbliższy weekend. – Jego fundacja przeprowadzi w piątek i sobotę szkolenia i turnieje dla różnych grup wiekowych – mówi Sylwester Buczyński, dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Przyborowie, placówki w gminie Nowa Sól.

Przypomnijmy, że w Przyborowie przebywali wcześniej znani sportowcy między innymi Czesław Młynarczyk, Monika Pyrek i Cezary Trybański. W kwietniu będzie gościła Otylia Jędrzejczak.