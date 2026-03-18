Umowa handlowa Unii Europejskiej z Australią coraz bliżej. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen będzie z wizytą w tym kraju w przyszłym tygodniu, od 23 do 25 marca. To ma być okazja do sfinalizowania rozmów dotyczących zniesienia barier we wzajemnym handlu. Tym bardziej, że obie strony sygnalizowały ostatnio postępy w negocjacjach.

Jak informuje brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, rolnicy po umowie z Mercosurem obawiają się kolejnego porozumienia handlowego. W Polsce najbardziej zagrożoną grupą będą producenci wołowiny.

Każda umowa przewiduje wzajemność. Ta z Mercosurem była nazywana „auta za krowy”, bo Europa otwiera rynek rolny dla produktów z Ameryki Łacińskiej, licząc w zamian na nowe możliwości eksportu głównie dla przemysłu motoryzacyjnego. Z umową z Australią jest podobnie. Australia chce zwiększyć eksport jagnięciny i wołowiny do Europy, a Unia chce mieć dostęp do minerałów krytycznych.

– To jest trochę taka polityka salami, czyli kawałek po kawałku odcinanie kolejnych gałęzi opłacalnych sektorów produkcji rolnej i poświęcanie ich w imię interesów geopolitycznych – skomentował w rozmowie z Polskim Radiem wiceprzewodniczący Zarządu Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny Jacek Zarzecki, jeden z najbardziej wpływowych rolników w Polsce.

– Nie ma co ukrywać, że Australia jest potężnym graczem, jeżeli chodzi o metale ziem rzadkich, przede wszystkim chodzi o lit – dodał.

Zarzecki potwierdził, że polscy producenci wołowiny obawiają się nowej umowy, bo tak jak przy umowie z Mercosurem, chodzi o import wołowiny premium. To powoduje, że ciaśniej się będzie robić na europejskim rynku eksportowym dla polskich produktów. Australia eksportuje obecnie na unijny rynek niewiele ponad 8 tysięcy ton wołowiny i chce zwiększyć ten eksport do co najmniej 40 tysięcy ton.

Negocjacje Unii Europejskiej z Australią rozpoczęły się w 2018 roku, ale pięć lat później utknęły w miejscu z powodu sporu o wielkość kontyngentów eksportowych między innym właśnie na wołowinę, a także na jagnięcinę.