Unia Europejska naciska na Węgry, by odblokowały pożyczkę dla Ukrainy, a Węgry szantażują i Unię i Ukrainę. Premier Viktor Orban powiedział, że zgodzi się na pożyczkę w wysokości 90 miliardów euro, jeśli Kijów wznowi tranzyt rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń. Ropociąg został zniszczony pod koniec stycznia podczas rosyjskich ataków.

Dzień przed unijnym szczytem, na którym oczekiwano potwierdzenia pożyczki dla Ukrainy wciąż przy niej jest duży znak zapytania. „Nie ma ropy, nie ma pieniędzy” – powiedział w opublikowanym oświadczeniu video premier Węgier.

Bruksela jest oburzona, bo Viktor Orban już wcześniej dał zielone światło, a teraz blokuje przepisy. Rozmawiał z nim na ten temat szef Rady Europejskiej Antonio Costa, a Komisja Europejska próbuje pomóc w naprawienia rurociągu.

„Zaoferowaliśmy pomoc techniczną i finansową, by doszło do wznowienia dostaw ropy” – poinformowała rzeczniczka Komisji Paula Pinho.

Czy to wszystko pomoże? Wiele razy bywało tak, że Viktor Orban blokował unijne decyzje, a później odpuszczał. Teraz jednak sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo Orban wykorzystuje całą sprawę w kampanii przed wyborami, które odbędą się na Węgrzech za niecały miesiąc.