Ukraina zablokowała rosyjską ofensywę – powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla CNN. Ukraiński przywódca poinformował, że w ciągu ostatnich miesięcy ukraińska armia odzyskała kontrolę nad 434 kilometrami kwadratowymi terytorium.

Według Wołodymyra Zełenskiego, Rosjanie rozpoczęli ofensywę w ostatnich miesiącach 2025 roku i chcieli ją kontynuować wiosną 2026. Jednak ukraińskiej armii udało się przejąć inicjatywę i wyprowadzić lokalne kontrofensywy.

Z wypowiedzi Zełenskiego dla CNN wynika, że Ukraińcy zatrzymali szturmy agresora wykorzystując udoskonalone drony.

Rosja zaczęła tracić na polu walki od 30 do 35 tysięcy osób miesięcznie

– cytują wypowiedź Zełenskiego ukraińskie media

Agencja Ukrinform zwróciła uwagę, że ze słów Zełenskiego wynika, iż wojska agresora nie mogą w obecnej sytuacji wykorzystać do natarcia ciężkiego sprzętu, więc próbują przebijać się przez front małymi grupami. Takie działania według Kijowa świadczą o tym, że Moskwa chce kontynuować wojnę za wszelką cenę.