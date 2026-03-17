Integracja mieszkańców, rozwój domu dla seniorów, przedsięwzięcia drogowe – to część zadań, jakie stoją przed sołectwem Kiełpin. Mówiła dzisiaj o nich w Radiu Zielona Góra sołtyska Aneta Walczak. Jednym z przedsięwzięć są aktywności wpisujące się w powstającą Strategię Rozwoju Kultury w Zielonej Górze.

Dokument na lata 2026-2036 został pozytywnie zaopiniowany przez konwent sołtysów na spotkaniu z władzami Zielonej Góry 9 marca 2026:

W 2025 roku dużo się działo, m.in. w celach integracyjnych, ale mamy też plan na najbliższe miesiące – dodawała Aneta Walczak:

Dodajmy, że mieszkańcy Kiełpina opowiedzieli się za wprowadzeniem nocnej prohibicji w Zielonej Górze. Konsultacje w tej sprawie potrwają do końca kwietnia. Aneta Walczak była gościem Rozmowy o 9.00.

