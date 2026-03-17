25 milionów złotych rozdzieliły władze województwa między osiem lubuskich samorządów w ramach projektu „Szkoła przyszłości”. Pieniądze zostaną wykorzystane na rozwój szkolnictwa branżowego.

– Potrzebujemy kształcić specjalistów w nowych technologiach, automatyzacji i zielonej gospodarce. To priorytet – mówiła przy okazji podpisania umów na dofinansowania Anna Chinalska z zarządu województwa:

Jednym z beneficjentów projektu jest powiat nowosolski. – Nie dysponujemy imponującym budżetem, więc dla nas to ogromne wsparcie – powiedział starosta Mariusz Stokłosa.

Pieniądze na szkolnictwo branżowe otrzymają też Zielona Góra i Gorzów. – Dzięki możliwości inwestycji w infrastrukturę projekt da długofalowe efekty – stwierdziła Renata Pliżga, dyrektorka wydziału edukacji w gorzowskim magistracie:

Projekt będzie realizowany w latach 2026-27. Pieniądze otrzymają jeszcze powiaty gorzowski, sulęciński, zielonogórski, żagański i żarski.