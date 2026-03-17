Uczniowie i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze stawiają na aktywność fizyczną. Dzisiaj bowiem odbyła się w szkole „aktywna przerwa” – na długiej przerwie młodzież mogła wyjść na boisko szkolne i pod opieką wuefistów zagrać m.in. w siatkówkę, piłkę nożną i badmintona.
Inicjatywa spotkała się z ciepłym odbiorem uczniów, którzy przyznali, że wiosna to idealny okres na dbanie o swoją kondycję:
Dodajmy, że w ramach „aktywnych przerw” w I LO odbywają się także bezpłatne zajęcia taneczne dla uczniów.
Brak komentarzy po spotkaniu w Szkole Podstawowej nr 10
"Nie komentujemy tej sprawy" - mówią przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 10 oraz rodzice uczniów, którzy w minionym tygodniu uczestniczyli w...Czytaj więcejDetails