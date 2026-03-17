Uczniowie i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze stawiają na aktywność fizyczną. Dzisiaj bowiem odbyła się w szkole „aktywna przerwa” – na długiej przerwie młodzież mogła wyjść na boisko szkolne i pod opieką wuefistów zagrać m.in. w siatkówkę, piłkę nożną i badmintona.

Inicjatywa spotkała się z ciepłym odbiorem uczniów, którzy przyznali, że wiosna to idealny okres na dbanie o swoją kondycję:

Dodajmy, że w ramach „aktywnych przerw” w I LO odbywają się także bezpłatne zajęcia taneczne dla uczniów.