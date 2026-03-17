ZUS skończył z ePUAPem. Korespondencję kierowaną w ten sposób Zakład Ubezpieczeń Społecznych honorował tylko do 11 marca. Od 12 marca pisma przesyłane przez ePUAP nie będą już rozpatrywane.

Zamiast ePUAP-u dostępne są e-Doręczenia, które- jak zapewniają urzędnicy- dają większe bezpieczeństwo i przejrzystość oraz gwarancję, że korespondencja trafi bezpośrednio do właściwego adresata.

Mówi rzeczniczka lubuskiego ZUS Agata Muchowska:

Nadal funkcjonuje korespondencja papierowa. Można też korzystać z formularza kontaktowego na stronie zus.pl. Warto jednak pamiętać, że poczta elektroniczna nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa danych, dlatego nie należy przesyłać w ten sposób informacji wrażliwych ani danych osobowych.