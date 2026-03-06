Ponad 59 tysięcy wniosków o świadczenie 800 plus w regionie lubuskim. Dane podał zielonogórski Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS zbiera wnioski od początku lutego.
Aby zachować ciągłość wypłaty i otrzymać świadczenie w czerwcu 2026 roku, wniosek należy złożyć do 30 kwietnia – przypomina Agata Muchowska, rzeczniczka regionalna ZUS w Zielonej Górze:
Wnioski przyjmowane są tylko elektronicznie. Terminarz naboru w programie „Rodzina 800 plus” ma kilka ważnych dat:
Wypłata przyznanego świadczenia odbywa się w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.
