Ponad 11 tysięcy kontroli i blisko 800 zakwestionowanych świadczeń – to bilans ubiegłorocznych kontroli zwolnień lekarskich w województwie lubuskim. Dane podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Lubuszanie, którzy niewłaściwie korzystali ze zwolnienia lekarskiego musieli zwrócić ponad milion złotych – przekazała Agata Muchowska, rzeczniczka regionalna ZUS w Zielonej Górze.

Działania ZUS dzielą się na dwa filary:

Już wkrótce, 13 kwietnia 2026, wchodzi w życie kolejna część reformy dotyczącej zwolnień lekarskich. Zmienią się zasady odbierania zasiłków:

Pierwsze zapisy nowelizacji ustawy weszły w życie 27 stycznia 2026. ZUS rozszerzył działania w zakresie kontroli zwolnień lekarskich – może teraz m.in. kontrolować także zwolnienia na opiekę nad członkiem rodziny oraz żądać od ubezpieczonego wyjaśnień niezbędnych do oceny zasadności L4.