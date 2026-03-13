W Żaganiu oficjalnie rusza nowa firma z branży motoryzacyjnej. Za około 300 milionów złotych wybudowano fabrykę produkującą części do samochodów. Docelowo pracę znajdzie tu około 450 osób z regionu. Hiszpański pracodawca sektora automotiv zatrudnił już 70 osób.

W nowym zakładzie produkowane będą między innymi drzwi do samochodów różnych marek oraz deski rozdzielcze. Inwestycję dofinansował 37 milionów dofinansowania z polskiego rządu. Zakończył się już etap rozruchu produkcji. – Dla miasta to ważna chwila, bo w strefie pojawił się kolejny partner. To kolejny duży przedsiębiorca dający zatrudnienie. Co ważne, jest to branża, której w mieście nie było – podkreśla burmistrz Sławomir Kowal: