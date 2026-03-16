Prawo i Sprawiedliwość rusza z kampanią wyborczą. Lokalni działacze będą promować kandydaturę Przemysława Czarnka na premiera.

– Odwiedzimy wszystkie 80 lubuskich gmin – zapowiedział szef lubuskiego PiS Marek Ast:

– Przemysław Czarnek gwarantuje zmianę na lepsze – powiedział poseł PiS Władysław Dajczak:

Działacze PiS podczas konferencji prasowej wyrzucali rządowi brak interwencji w sprawie rosnących cen paliw czy powolne ich zdaniem ruchy w kontekście ewakuacji Polaków z regionu konflitku na Bliskim Wschodzie.