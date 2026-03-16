Jak rozbudzać ciekawość u uczniów, jak uczyć przydatnych rzeczy i jak mądrze korzystać ze smartfonów – o tym wszystkim rozmawiano dziś z przedstawicielami oświaty.

– To już drugie takie spotkanie zorganizowane w województwie lubuskim dotyczące reformy „Kompas Jutra”, która wejdzie do polskich szkół od września tego roku – mówi minister Izabela Ziętka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji.

Spotkanie zorganizowano w Szkole Podstawowej w Lubiszynie. Wzięli w nim udział nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele środowiska oświatowego z regionu.

– Sama reforma zakłada między innymi wprowadzenie nowych przedmiotów, takich jak edukacja obywatelska i zdrowotna, większy nacisk na zajęcia praktyczne i projekty uczniowskie, a także zmiany w podstawie programowej i systemie oceniania – dodaje Mariusz Biniewski, Lubuski Kurator Oświaty.

Czy reformy w polskich szkołach i przedszkolach są konieczne? – Myślę, że to bardzo dobry kierunek – przyznaje pani Joanna, przewodnicząca Rady Rodziców w podstawówce w Lubiszynie.

Spotkanie w Lubiszynie było częścią ogólnopolskiej trasy informacyjnej Ministerstwa Edukacji. W jej ramach przedstawiciele resortu odwiedzają kolejne regiony, aby rozmawiać z nauczycielami, dyrektorami szkół i samorządowcami o planowanych zmianach w oświacie.