22 tysiące złotych zapłaciła żagańska gmina za usunięcie sterty opon ze strefy przemysłowej w Tomaszowie. To efekt bezmyślności osób, które wyrzucają zużyte ogumienie w takich miejscach. Samorząd zgłosił sprawę na policję.

Odpady porzucono przy tak zwanym dawnym lotnisku w miejscowości. – Dążymy do tego, aby ustalono sprawcę takiego czynu. Policja podejmuje już czynności, aby ustalić winowajcę. Obciążymy go zwrotem kosztów, ale pewnie nie obejdzie się bez mandatu karnego. Nie możemy pozwalać na takie zachowania – mówi wójt gminy Leszek Ochrymczuk:

Samorząd prosi także mieszkańców, aby w podobnych sytuacjach dzwonić do gminy lub odpowiednich służb z informacją.