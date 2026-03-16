Warto sprawdzić swoje zeznanie podatkowe – zachęcają Zielonogórzan urzędnicy administracji skarbowej. Do 30 kwietnia 2026 podatnicy mają czas na złożenie deklaracji, w tym popularnego PIT-37 i PIT-38. Wypełnione zeznania można przeglądać w usłudze Twój e-PIT na portalu podatki.gov.pl. To istotne, m.in. ze względu na ulgi czy 1,5 procenta podatku. Mówi Ewa Markowicz, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze:

Jeśli nie zweryfikujemy zeznania podatkowego, jego automatyczna akceptacja nastąpi 30 kwietnia. Inaczej jest w przypadku przedsiębiorców, którzy również mogą podejrzeć swoje internetowe zeznania podatkowe. Ta grupa podatników musi je jednak zatwierdzić:

Akcja PIT, czyli rozliczenie dochodów za 2025 rok, rozpoczęła się się 15 lutego 2026. Urzędnicy przypominają też, że osoby do 26. roku życia, nie muszą składać deklaracji PIT, jeśli roczne dochody w 2025 roku nie przekroczyły limitu zwolnienia, czyli 85 tysięcy 528 złotych.