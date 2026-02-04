Gmina Żagań przeznacza ponad 100 tysięcy złotych na wspieranie zajęć z kultury fizycznej. Do konkursu mogą stanąć stowarzyszenia i kluby sportowe upowszechniające aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży.

Oferty należy składać do 16 lutego w siedzibie urzędu. – Ocenę formalną złożonych wniosków rozpatrzy komisja. Czekamy na zgłoszenia podmiotów, które chcą organizować treningi, zawody i inne zajęcia dla młodych mieszkańców gminy – mówi wójt Leszek Ochrymczuk:

– Wszystko określa przyjęty regulamin. Dofinansowanie nie dotyczy tylko piłki nożnej, bo młodzież chce się realizować także w innych dyscyplinach sportu – zaznacza włodarz gminy:

Więcej szczegółów w tej sprawie można znaleźć w mediach społecznościowych samorządu.