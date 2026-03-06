Będzie oczekiwany remont drogi na tak zwany mały Bożnów. Gmina Żagań wyłoniła wykonawcę na realizację pierwszego etapu inwestycji. Koszt zadania to ponad 600 tysięcy złotych. Długość remontowanego odcinka to blisko kilometr.

Na prace w tej lokalizacji mieszkańcy czekali od wielu lat. – Roboty wykona głogowska firma, z którą już działaliśmy. Pieniądze na realizację zadania pochodzą w całości z gminnej kasy. To trudny teren, ale wykonawca zapewnia, że zmieści się w wyznaczonym terminie – mówi wójt Leszek Ochrymczuk:

– Już przygotowujemy się do kolejnego etapu prac. To ważna inwestycja, ale ze względu na długość i teren podzieliliśmy ją na części – zaznacza włodarz gminy:

Zakończenie pierwszego etapu inwestycji zaplanowane jest w sierpniu.