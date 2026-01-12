Będzie przebudowa żłobka w Świdnicy. Obiekt zostanie zmodernizowany, ale powstaną w nim także nowe miejsca dla świdnickich maluchów.

– Co ciekawe, gdy zabiegaliśmy o pieniądze na modernizację to miejsc żłobkowych brakowało, teraz jest ich w sam raz. Wierzymy jednak, że ten nowo powstałe też zostaną wkrótce zajęte – mówi Izabela Mazurkiewicz-Kąkol, wójt Świdnicy.

Inwestycja przebudowy pomieszczeń gminnego żłobka w Świdnicy wraz z zagospodarowaniem terenu dofinansowana jest ze środków programu Maluch+. Dzięki temu w świdnickim żłobku będzie wkrótce 30 miejsc dla najmłodszych mieszkańców.