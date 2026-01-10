W gminie Świdnica od 1 stycznia wzrósł ekwiwalent pieniężny, przyznawany przez samorząd strażakom ochotnikom. Druhowie za udział w działaniu ratowniczym dostaną 45 złotych, za udział w szkoleniu 25 złotych, a za działania zlecone przez gminę – 35 złotych. To od 10 do 15 złotych więcej niż do tej pory.

– To chyba jedyna podwyżka, za którą radni zagłosowali jednomyślnie, a ja się z nimi zgadzam – mówi Izabela Mazurkiewicz-Kąkol, wójt gminy Świdnica.

W gminie Świdnica działają trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: w Letnicy, Koźli i Świdnicy. Dwie ostatnie są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.