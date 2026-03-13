Dwie osoby zginęły, a kilka doznało obrażeń, gdy w Omanie jeden z dwóch dronów zestrzelonych nad prowincją Suhar spadł w strefie przemysłowej Al Awahi – przekazały (13 marca) krajowe media, powołując się na źródło w instytucjach bezpieczeństwa. Obie ofiary śmiertelne to migranci zarobkowi.

Władze wyraziły wdzięczność obywatelom za współpracę i powstrzymywanie się od udostępniania zdjęć i niepotwierdzonych pogłosek w serwisach społecznościowych.

To nie pierwszy atak Iranu na Oman od czasu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie w ostatnim dniu lutego. W ciągu minionych dwóch tygodni atakowane były zbiorniki paliw, w tym w portach, a także kwatery pracowników oraz cywilne statki u wybrzeży kraju – przypomniała Oman News Agency.

Konflikt rozpoczął się od amerykańsko-izraelskiego uderzenia na Iran. Teheran odpowiedział ostrzałem celów militarnych oraz cywilnych, zwłaszcza związanych z transportem i branżą petrochemiczną, w całym regionie Zatoki Perskiej.