Cyberatak na Narodowe Centrum Badań Jądrowych został odparty, centrum pracuje normalnie. Tak zapewnia wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Do cyberataku doszło w ostatnich dniach. Minister poinformował, że była to próba przełamania zabezpieczeń. Niewykluczone, że źródło tego ataku jest w Iranie:

Wicepremier napisał wcześniej w mediach społecznościowych, że NCBJ jest w bieżącej koordynacji ze służbami państwa, w tym NASK oraz Ministerstwem Energii. „Trwa poszerzona analiza zdarzenia. Obecnie nie identyfikujemy zagrożeń dla działalności Narodowego Centrum Badań Jądrowych” – dodał Krzysztof Gawkowski.

Nie doszło do zakłócenia żadnych procesów produkcyjnych, operacyjnych ani badawczych, a reaktor MARIA pracuje bezpiecznie i bez zakłóceń, z pełną mocą – informuje prof. Jakub Kupecki, dyrektor NCBJ.