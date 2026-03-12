Izrael przeprowadza zmasowany atak na południowe dzielnice Bejrutu, wieczorem libańskie ministerstwo zdrowia podało, że w ostatniej fali ataków rannych zostało 17 osób.

Atak na południowy Bejrut to reakcja na wystrzelenie na północny Izrael

ponad stu rakiet i dronów w pierwszej od początku wojny połączonej operacji

Iranu i Hezbollahu.

W odpowiedzi na ostrzał kilku miast w północnym Izraelu, a także baz

wojskowych i wywiadowczych w Kirjat Szemona, w Hajfie i na przedmieściach

Tel Awiwu, Izrael miał również wysłać ostrzeżenie do władz Libanu, że jeśli

nie uda im się powstrzymać Hezbollahu, zaatakuje libańską infrastrukturę rządową.

Do walk w Libanie mają być też zmobilizowani rezerwiści. Według cytowanego

przez telewizję Al-Hadath izraelskiego urzędnika zajmującego się bezpieczeństwem, w atakach powietrznych na Dolinę Bekaa Izraelczyków ma wesprzeć armia amerykańska.

Według libańskiego ministerstwa zdrowia, wskutek izraelskich ataków na

Liban zginęło od 2 marca 634 osoby, w tym 91 dzieci. Statystyki te nie

uwzględniają jeszcze ofiar najnowszej fali ataków.