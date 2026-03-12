Stany Zjednoczone uwolnią 172 miliony baryłek ropy naftowej ze strategicznych rezerw państwowych. Decyzja wpisuje się w skoordynowaną akcję Międzynarodowej Agencji Energetycznej, która łącznie wypuści na rynek rekordowe 400 milionów baryłek.

Sekretarz energii Chris Wright poinformował, że proces uwalniania rezerw rozpocznie się w przyszłym tygodniu i potrwa około 120 dni. Decyzja ma na celu obniżenie cen ropy, które wzrosły po zamknięciu przez Iran Cieśniny Ormuz – kluczowego szlaku dla światowych dostaw surowca.

Departament Energii podkreślił, że rezerwy zostaną uzupełnione jeszcze w tym roku. Wright zaznaczył przy tym, że działanie to różni się od decyzji poprzedniej administracji – prezydent Biden uwolnił w 2022 roku 180 milionów baryłek w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę, co Trump i Republikanie krytykowali jako niewłaściwe wykorzystanie rezerw strategicznych. Plan Wrighta zakłada jednak spadek cen na rynkach światowych, co niekoniecznie musi się potwierdzić.

Ceny paliw w Stanach Zjednoczonych wzrosły w ciągu ostatniego miesiąca z 2 dolarów 94 centów do 3 dolarów 58 centów za galon. Aktualne rezerwy strategiczne wynoszą ponad 415 milionów baryłek, co oznacza, że administracja Trumpa chce uwolnić 40% tych zapasów.