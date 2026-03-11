Artur Błażejak zrezygnował z funkcji wiceprezesa i pełnienia obowiązków prezesa Grupy Azoty Police – poinformowała spółka w środę (11 marca) w komunikacie giełdowym. Błażejak wykonywał obowiązki prezesa od 16 lutego br.
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne »Police« S.A. informuje, że w dniu 11 marca 2026 roku otrzymał rezygnację Pana Artura Błażejaka z członkostwa w Zarządzie Spółki i funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz p.o. Prezesa Zarządu, ze skutkiem na koniec dnia 11 marca 2026 roku
– brzmi komunikat spółki. Firma nie podała przyczyny rezygnacji.
W lutym rada nadzorcza Grupy Azoty odwołała trzech członków zarządu: prezesa Andrzeja Skolmowskiego i wiceprezesów Pawła Bielskiego oraz Andrzeja Dawidowskiego. Ponadto Andrzej Dawidowski złożył rezygnację ze stanowiska prezesa spółki zależnej Azotów – Zakładów Chemicznych Police, a Andrzej Skolmowski zrezygnował z zasiadania w radzie nadzorczej tej spółki.
Artur Błażejak wykonywał obowiązki prezesa Polic od 16 lutego br. Funkcję tę miał pełnić do momentu powołania nowego szefa spółki, który zostać ma wybrany w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police należy do Grupy Azoty. Zajmuje się produkcją m.in. nawozów wieloskładnikowych oraz bieli tytanowej.
Grupa Azoty to drugi w UE producent nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji.
