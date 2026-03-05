W ciągu kilkudziesięciu godzin Grupa Azoty powróci do przyjmowania zamówień na nawozy azotowe – przekazał w czwartek (5 marca) prezes Azotów Marcin Celejewski. Decyzja o czasowym wstrzymaniu zamówień zapadła w poniedziałek z uwagi na skokowy wzrost cen gazu, związany z konfliktem na Bliskim Wschodzie.

W ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin, po dokończeniu niezbędnych analiz, Grupa Azoty powróci do przyjmowania zamówień na nawozy azotowe i standardowej współpracy na bieżących warunkach rynkowych

– przekazał prezes Grupy Azoty Marcin Celejewski, cytowany w informacji prasowej.

Dodał, że decyzja zapadała z uwzględnieniem interesu przedsiębiorców rolnych, partnerów handlowych, jak i samej spółki.

Podejmowane przez nas działania są przemyślaną reakcją biznesową na nadzwyczajną sytuację rynkową. Ich celem jest utrzymanie stabilności dostaw oraz aktywna ochrona rynku i polskich rolników przed nadmiernymi wahaniami cen nawozów

– wskazał Celejewski.

Prezes podkreślił, że produkcja nawozów odbywa się na bieżąco, z wykorzystaniem maksymalnych zdolności produkcyjnych.

Ilość dostępnych nawozów oraz zapasy znajdujące się w magazynach autoryzowanej sieci dystrybutorów są wystarczające, aby zabezpieczyć zarówno bieżące, jak i przyszłe potrzeby przedsiębiorców rolnych

– zapewnił.

Grupa Azoty poinformowała w poniedziałek, że czasowo wstrzymała przyjmowanie nowych, marcowych zamówień na nawozy azotowe z powodu niestabilnej sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie i gwałtownego wzrostu cen gazu, stanowiącego podstawowy surowiec do produkcji nawozów azotowych. Na początku tygodnia spółka zwracała uwagę, że 2 marca cena gazu wzrosła o 35–50 proc., a kolejne zwyżki sięgnęły następnego dnia około 30 proc.

Spółka podkreśliła w poniedziałek, że produkcja nie została zatrzymana, a zakłady cały czas pracowały z wykorzystaniem maksymalnych mocy. Realizowane też były wszystkie zamówienia złożone przed publikacją komunikatu. Tłumaczono, że wstrzymanie zamówień nie dotyczyło nawozów wieloskładnikowych, gdzie udział kosztów gazu w całkowitym koszcie produkcji jest niższy. Zastrzeżono jednak, że ewentualne zmiany decyzji mogą zależeć od kształtowania się cen innych surowców.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, w środę zwrócił się do premiera Donalda Tuska „o podjęcie stosownych działań, w związku z wstrzymaniem przez Grupę Azoty nowych zamówień na nawozy, ograniczeniami w sprzedaży rolnikom paliwa po cenach hurtowych oraz brakiem importu nawozów ze Wschodu”.

Ministerstwo rolnictwa oceniło z kolei w czwartek (5 marca), że poniedziałkowa decyzja Azotów może zagrozić działalności rolnej. Szef MRiRW Stefan Krajewski zwrócił się do MAP z prośbą przywrócenie dotychczasowego stanu zaopatrzenia rynku w nawozy.

Od soboty, 28 lutego, USA i Izrael atakują Iran, który odpowiada ostrzeliwaniem m.in. amerykańskich baz w regionie.

Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, działa również na rynkach takich produktów, jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa jest największym akcjonariuszem – posiada 33 proc. akcji.