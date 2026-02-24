Rada nadzorcza KGHM podjęła uchwałę o powołaniu w skład zarządu spółki Remigiusza Paszkiewicza, powierzając mu funkcję prezesa zarządu – podała we wtorek (24 lutego) spółka miedziowa w komunikacie.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 24 lutego 2026 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XII kadencji Pana Remigiusza Paszkiewicza powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

– poinformował KGHM.

Nowy prezes KGHM

Zmiany w zarządzie KGHM rozpoczęły się 30 stycznia. Wówczas rada nadzorcza miedziowej spółki odwołała prezesa Andrzeja Szydło oraz wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych Piotra Stryczka. Remigiusz Paszkiewicz został wtedy, jako członek rady nadzorczej, delegowany do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu KGHM oraz wiceprezesa ds. korporacyjnych.

Paszkiewicz od 20 stycznia br. zasiadał w radzie nadzorczej miedziowej spółki. Wraz z nim do tego gremium zostali wówczas powołani, na wniosek Skarbu Państwa, jeszcze trzej członkowie – Zbigniew Ćwiąkalski (przewodniczący RN KGHM), Artur Ulrich i Łukasz Żelewski. We wtorek Paszkiewicz zrezygnował z członkostwa w radzie nadzorczej koncernu.

Kim jest nowy prezes KHGM

Remigiusz Paszkiewicz specjalizuje się – jak podano we wcześniejszym komunikacie – w „prowadzeniu skutecznych procesów restrukturyzacyjnych w sektorach infrastrukturalnym, kolejowym i logistycznym, w warunkach wysokiej złożoności operacyjnej oraz presji czasu”. Pracował m.in. w Kolejach Ukraińskich oraz w PKP PLK, których był prezesem. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Kolegium Europejskiego w Natolinie.

Według statutu spółki zarząd KGHM liczy od jednego do siedmiu członków. Kadencja zarządu trwa trzy lata.

Grupa KGHM Polska Miedź znajduje się w dziesiątce największych producentów miedzi górniczej na świecie i jest drugim co do wielkości producentem srebra. Posiada aktywa górnicze – kopalnie rud miedzi oraz pierwiastków towarzyszących, takich jak srebro, molibden, nikiel, złoto i innych metali – zlokalizowane w Polsce, USA, Chile i Kanadzie oraz huty miedzi w Polsce. Największym akcjonariuszem KGHM Polska Miedź jest Skarb Państwa, do którego należy 31,79 proc. akcji spółki.