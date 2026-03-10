Urszula Zdanowicz-Łabiak przyjechała do Zielonej Góry z Gdyni tylko na chwilę – została do dziś.

Aktorka o niezwykłym głosie i ogromnym talencie komediowym. Przez lata w licznych kreacjach czarowała widzów Teatru Lubuskiego Dziś, jako współtwórczyni Piwnicy Teatru 4 Kąty spełnia swoje marzenia w autorskich projektach, w których śpiew miesza się z humorem.

W reportażu zaglądamy do Piwnicy Teatru 4 Kąty – autorskiej przestrzeni, gdzie dramatyczne role ustąpiły miejsca śpiewowi, śmiechowi i twórczości dla najmłodszych. Przekonamy się jak z inspiracji związanych z wychowaniem własnych dzieci rodzi się np. postać „żaby Żermena”? Zamiast czekać na rolę Pani Urszula stworzyła świat, do którego zaprasza nas wszystkich. To pasja, która nie zna etatowych ram i przekracza granice.