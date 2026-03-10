Malarka Pani Halina Maszkiewicz wystawą pt.” Pomimo wszystko jestem” zaprezentowaną w Muzeum Ziemi Lubuskiej podsumowała 60 lat swojej pracy twórczej. Z tej okazji została też uhonorowana medalem Gloria Artis.

Urodziła się 11 maja 1937 roku w Katowicach. W 1957 roku rozpoczęła studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademii Sztuk Pięknych) we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa i Rysunku oraz w Pracowni Malarstwa Architektonicznego specjalizując się w Architekturze Wnętrz. Dyplom obroniła z wyróżnieniem w 1963 roku.

Do Zielonej Góry przyjechała w 1970 roku aktywnie włączając się w życie naukowe i kulturalne miasta. Uczestniczyła w Sympozjach Złotego Grona i wielu plenerach malarskich. Jej dorobek twórczy obejmuje liczne prace z dziedziny plastyki użytkowej, projektowania wnętrz i działań wystawienniczych. Uprawia malarstwo w różnych technikach: od malarstwa ściennego, poprzez mozaikę, po malarstwo sztalugowe (akwarela, tempera, olej). Prace artystki znajdują się w zbiorach instytucji państwowych oraz kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Stworzyła pracownię wypełnioną zapachem, światłem, kolorami, w której powstają najpiękniejsze obrazy świata.

Realizacja Paweł Słoniowski.

Zdjęcia Krzysztof Filmanowicz.