Gmina Trzebiel planuje remont przyległej do urzędu sali widowiskowej. W obiekcie organizowane są wydarzenia z udziałem mieszkańców. W tym miesiącu ma ruszyć postępowanie przetargowe. Szacowany koszt zadania do 500 tysięcy złotych.

Budynek wymagał już niezbędnych prac. – Cieszy nas bardzo, że udało nam się zabezpieczyć w gminnej kasie pieniądze na ten cel. Będzie to gruntowny remont. Chcemy odnowić salę, bo czas świetności ma już za sobą, a zależy nam na tym miejscu spotkań. Za chwilę przetarg, ale wykonawca będzie mógł ruszyć z robotami dopiero w lipcu, bo do końca czerwca mamy jeszcze wynajmy sali – mówi wójt gminy Tomasz Sokołowski:

Prace mają potrwać do końca roku.