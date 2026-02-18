Gmina Trzebiel przyjmuje wnioski na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dokumenty można składać do końca marca. O przyznaniu pomocy finansowej decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów.

W zeszłym roku z programu skorzystało 10 gospodarstw domowych z terenu gminy. – Staramy się inwestować w ekologiczne rozwiązania. Wymieniamy między innymi stare, emisyjne piece. Tym razem nabór związany jest ze oczyszczalniami przy posesjach. Formularze dostępne są w urzędzie i na stronie internetowej – mówi wójt Tomasz Sokołowski:

Wnioski należy składać do siedziby gminy lub za pomocą e-doręczeń.

Więcej informacji oraz potrzebne wnioski znajdziecie na stronie >>www.trzebiel.pl/<<.